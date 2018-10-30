” الرياضة لأجل الحياة ” مبادرة نسائية مبتكرة لدعم مرضى السرطان

عادل الحربي(صدى):

ابتكرت مجموعة من الفتيات مبادرة جديدة تهدف للتوعية بأمراض السرطان، ودعم المصابات به من الناحية المعنوية، والصحية.

وتركز المبادرة التي تشترك فيها نحو 100 فتاة، تحت قيادة ” تريسي الدرعان ” وهي مدربة لياقة بدنية أمريكية الأصل، اكتسب جنسيتها السعودية من زوجها، على ممارسة الرياضة بمفهوم جديد، وضعت له عنوان ” الرياضة لأجل الحياة “.

وتهدف المبادرة لتحسين اللياقة البدنية للنساء، ودفعهن للمشاركة بشكل أكبر في الأعمال التطوعية والمجتمعية، لدعم أنفسهن صحيا، ودعم المصابات والمتعافيات من أنواع السرطان، خاصة سرطان الثدي.