” الرياضة لأجل الحياة ” مبادرة نسائية مبتكرة لدعم مرضى السرطان
ابتكرت مجموعة من الفتيات مبادرة جديدة تهدف للتوعية بأمراض السرطان، ودعم المصابات به من الناحية المعنوية، والصحية.
وتركز المبادرة التي تشترك فيها نحو 100 فتاة، تحت قيادة ” تريسي الدرعان ” وهي مدربة لياقة بدنية أمريكية الأصل، اكتسب جنسيتها السعودية من زوجها، على ممارسة الرياضة بمفهوم جديد، وضعت له عنوان ” الرياضة لأجل الحياة “.
وتهدف المبادرة لتحسين اللياقة البدنية للنساء، ودفعهن للمشاركة بشكل أكبر في الأعمال التطوعية والمجتمعية، لدعم أنفسهن صحيا، ودعم المصابات والمتعافيات من أنواع السرطان، خاصة سرطان الثدي.
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