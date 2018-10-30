إغلاق مقهى يقدم المعسل للأطفال في بيشة

أبها(صدى):

تمكن أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية لمكافحة التبغ بمحافظة بيشة، من مداعمة وإغلاق مقهى يقدّم المعسل للأطفال؛ كما تم التحفظ على المضبوطات التي عُثر عليها بداخله، حيث سيتم اتخاذ اللازم حياله من قِبَل اللجنة.

وتلّقت اللجنة من المواطنين بلاغًا يفيد بأن مقهى يسمح للأطفال بتدخين المعسل داخل أروقته، وعلى الفور باشر أعضاء اللجنة البلاغ وإغلاق المقهى؛ بينما تضم اللجنة الوطنية الفرعية لمكافحة التبغ بمحافظة بيشة أعضاء من: ” البلدية، والصحة، ومكتب وزارة التجارة، ومكتب العمل، والشرطة ” .