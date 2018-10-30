بعد تورطهم في سرقة محلات تجارية بالزلفي.. شرطة الرياض تضبط 3 وافدين

حمود العنزي(صدى):

نجحت شرطة منطقة الرياض في إلقاء القبض على 3 وافدين من الجنيسة الهندية، تورطوا في سرقة المحلات التجارية في ” الزلفي ” .

وعن الجناة، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الجناة تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وتم إلقاء القبض عليهم بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم سرقة المحلات التجارية بمحافظة ” الزلفي ” .

واعترف المتهمون وأقروا بما نسب إليهم، وتم إحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة؛ وذلك لإكمال اللازم حسب الاختصاص.