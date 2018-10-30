نصائح تحمي السيارة من خطر الصدأ في الشتاء

أماني الغامدي(صدى):

مع إقبال موسم الشتاء وهطول الأمطار في أنحاء البلاد، واشتداد سرعة الرياح وهي محملة بالأتربة والرمال، وتزايد الرطوبة، تتأثر السيارات كثيراً بهذه الأجواء، حيث يزداد خطر إصابتها بالصدأ نتيجة تراكم الماء والأملاح على الجسم والطلاء، ونستعرض اليوم هنا عدد من النصائح تجنبك ذلك.

غسيل السيارة

بعض السائقين في الشتاء ونتيجة تكرار هبوط الأمطار يهمل غسيل السيارة، وهذا فعل خاطئ لأن جسم السيارة يكون محمل بالأتربة والوحل والأملاح، وهي عوامل في حال تركها تؤدي إلى تآكل الطلاء ومعادن السيارة مسببة للصدأ، لذا يجب في موسم الشتاء غسيل السيارة بصورة دورية لإزالة الرواسب وعدم تراكمها.

تشميع جسم السيارة

يجب للحفاظ على السيارة من الصدأ تشميع السيارة، حيث أنها تحمى وتعزل الطلاء والجسم من الرطوبة والأملاح والغبار المتراكم والوحل، وهو ما يمنع الإصابة بالصدأ.

تغليف السيارة

يلجأ بعض قائدي السيارات في موسم الشتاء إلى تغليف السيارة، وذلك بوضع طبقة من البلاستيك الذي تشبه وظيفته تشميع السيارة، ولكنه يمنح السيارة حماية مضاعفة، وهو ما يساعد السيارة على مواجهة عوامل كثيرة مضرة مثل الصدأ أو الخدوش أو الاحتكاك البسيط بالسيارات الأخرى.

استخدام غطاء السيارة

استخدام غطاء السيارة المضاد للماء والأمطار، من العوامل الهامة لحماية السيارة من وصول الأمطار إليها، كما يفضل ركن السيارة في مواقف الركن حتى يتم عزلها عن الرياح القوية المحملة بالرطوبة والغبار والأمطار.