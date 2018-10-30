طريقة بسيطة يقاوم بها كبار السن الشيخوخة والخرف

أماني الغامدي(صدى):

تساعد التمارين الرياضية كبار السن في تحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة. وأوضح علماء الأحياء في جامعة كولومبيا، برئاسة إيريك كاندل، الحائز على جائزة نوبل، أن التمارين البدنية تحرر بروتين ” RbAp48 ” الذي يمنع ظهور خرف الشيخوخة، والذي يساهم في تشكيل الكروماتين، وهو مركب للحمض النووي والحمض النووي الريبي وبروتينات أخرى.

حيث استعرض العلماء كيف يتفاعل ” RbAp48 ” مع هرمون أوستيوكالسين الذي تنتجه خلايا النسيج العظمي. وكيف يتحكم البروتين بنشاط الجينات التي تشفر ” BDNF ” ، العامل العصبي للدماغ والمستقبل البروتيني ” GPR158 ” ويعد عمل هذه المركبات مهمًا للذاكرة ويرتبط بهرمون أوستيوكالسين.