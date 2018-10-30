طريقة بسيطة يقاوم بها كبار السن الشيخوخة والخرف
تساعد التمارين الرياضية كبار السن في تحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة. وأوضح علماء الأحياء في جامعة كولومبيا، برئاسة إيريك كاندل، الحائز على جائزة نوبل، أن التمارين البدنية تحرر بروتين ” RbAp48 ” الذي يمنع ظهور خرف الشيخوخة، والذي يساهم في تشكيل الكروماتين، وهو مركب للحمض النووي والحمض النووي الريبي وبروتينات أخرى.
حيث استعرض العلماء كيف يتفاعل ” RbAp48 ” مع هرمون أوستيوكالسين الذي تنتجه خلايا النسيج العظمي. وكيف يتحكم البروتين بنشاط الجينات التي تشفر ” BDNF ” ، العامل العصبي للدماغ والمستقبل البروتيني ” GPR158 ” ويعد عمل هذه المركبات مهمًا للذاكرة ويرتبط بهرمون أوستيوكالسين.
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