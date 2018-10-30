في كأس ألمانيا.. بايرن ميونخ في انتظار مفاجآت ” رودينغهاوسن “

طلال الغامدي(صدى):

يستضيف ” رودينغهاوسن ” أحد أندية دوري الدرجة الرابعة اليوم الثلاثاء، بايرن ميونخ، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

ويُعاني بايرن ميونج من افتقاد 4 من لاعبيه وهم ” خاميس رودريغيز وجيروم بواتينغ وآريين روبين ” ، حيث يعانون من إصابات مختلفة.

واستعاد بايرن ميونه نغمة الانتصارات على صعيد مسابقتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث تغلب خارج ملعبه على أيك أثينا اليوناني، فيما تغلب على فولفسبورغ وماينز.

من الجدير بالذكر أنه يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، خلف بروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق نقطتين.