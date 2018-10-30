بالفيديو.. أمطار بقيعاء ضرية تتسبب في وفاة شاب

سالم المطيري(صدى):

فقد شاب حياته، أمس الاثنين، في وادي بقيعاء الجنوبية التابعة لمحافظة ضرية بالقصيم، بعد إنجراف مركبته بسبب الأمطار الشديدة؛ حينما كان يحاول عبور الطريق وقت جريان الوادي للذهاب لمناسبة عند أصدقائه.

وتسببت الحادثة في إصابة بالغة في الرأس واحتجاز الشاب داخل المياه في المركبة؛ فيما تم انتشال الشاب من قِبل فرق الإنقاذ بمعاونة بعض الجمهور وتم نقله لمستشفى ضرية؛ ليتضح وفاته بسبب إصابة الرأس.

ومن الجدير بالذكر، أن فرق الإنقاذ بمحافظة ضرية، تمكنت من فك احتجاز أربع مركبات في ذات الحالة المطرية دون أن يتعرّض أحدًا لأذى.