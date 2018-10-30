مواطن يشكو من ارتفاع فاتورة الكهرباء لـ 12000 ريال والشركة ” تصعقه ” بالرد

نايف السالم(صدى):

تعرض مواطن في مكة لموقف غريب بعد أن إرتفعت قيمة فاتورة كهرباء منزله الصغير عن الشهر الماضي إلى 12587 ريال دفعة واحدة .

ونفى المواطن جملة وتفصيلاً إستهلاك منزله الصغير و المكون من 5 أفراد فقط لهذا الحد حيث يعتاد كل شهر لدفع مبلغ 500 إلى 600 ريال ينتظم في دفعها وتمثل حقيقة إستهلاك عائلته .

وأكد الموطن توجهه بشكوى لشركة الكهرباء فرع ” القنفدة ” إلا انها رفضت خفض المبلغ وطالبته بدفعه أقساط بواقع 3000 ريال شهرياً بينما لا يستطيع الإيفاء بالقسط نظراً لأن راتبه الشهري لا يتجاوز 5000 ريال .

من جانبها أكدت الشركة وجود عبث بالعداد إلا أنه لم يثبت أن صاحب الفاتورة وراء هذا العبث ، مشيرة إلى إلزامه بدفع المبلغ .