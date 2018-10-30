وزير الشؤون الإسلامية يعلن إطلاق تطبيق ” مساجد ” عبر الأجهزة الذكية

محمد السعران(صدى):

أعلن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن إطلاق الوزارة تطبيق مساجد للأجهزة الذكية على نظام آيفون وأندرويد.

جاء ذلك في تغريدة لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بثها عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، أوضح فيها أن تطبيق ” مساجد ” هو التطبيق الرسمي المقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تقديم عدد من الخدمات المتنوعة، عبر الأجهزة الذكية، ويمكن تحميله عبر الروابط.. ‏الاندرويد: هنا، آيفون: هنا.

مما يذكر أن التطبيق يحقق عدة خدمات منها: استكشاف المساجد القريبة من موقعك الحالي، ومتابعة قائمة المساجد المفضلة، والتواصل مع الإمام والمؤذن بسهولة.

كما أن التطبيق يأتي ضمن الإجراءات التطويرية التي وجه بها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لتفعيل خدمات التقنية الحديثة بالوزارة، بما يواكب رؤية المملكة (٢٠٣٠)، في سبيل تقديم أرقى الخدمات لبيوت الله جل وعلا.