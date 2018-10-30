8 أسباب لظهور الهالات السوداء عند الأطفال

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يظهر على بعض الأطفال هالات سوداء أسفل أعينهم مما يقلق الأمهات فيبادرن بالكشف للاطمئنان على صحة الصغار، ومحاولة علاج هذه الهالات.

ويقول الدكتور محمود العوادي أخصائي طب الأطفال وحديثى الولادة، إن هناك 8 أسباب وراء إصابة الصغار بالهالات السوداء هي:

1- العوامل الوراثية.

2- لون بشرة الطفل الفاتح، حيث أثبتت الدراسات أن الأطفال ذوي البشرة الفاتحة معرضون لظهور الهالات السوداء تحت أعينهم أكثر من ذوي البشرة الداكنة.

3- نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية، التي تعمل على انسداد الأنف وارتجاع الدم الغامق الذي لا يحتوي على الأكسجين إلى منطقة العين، مما يتسبب في زيادة حجم الأوردة وظهورها بلون قاتم .

4- إصابة الطفل بأنيميا فقر الدم .

5- التعرض المتكرر لأشعة الشمس .

6- عدم تناول السوائل خاصة الماء بشكل كاف مما يعرض الطفل للجفاف .

7- فرك العينين بكثرة والتهابها .

8- السهر واضطراب موعد النوم لدى الصغار .