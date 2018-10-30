بالصور.. أمير تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسة سموه الأسبوعية

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، في لقائه الأسبوعي أمس , أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ، وذلك في القصر الحكومي.

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ، مشيراً سموه الى اللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا .

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه . حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.