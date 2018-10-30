الدفاع المدني: أكثر من 423 بلاغا جراء الأمطار والسيول على مناطق المملكة

الرياض(صدى):

استقبلت مراكز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني في مناطق (الرياض – مكة المكرمة – الباحة – الشرقية – جازان – تبوك – عسير – حائل – المدينة المنورة – نجران – الحدود الشمالية – الجوف – القصيم) من يوم الأربعاء 08 / 2 / 1440هـ وحتى صباح اليوم الثلاثاء (423) بلاغاً منها 70 في المنطقة الشرقية و99 في منطقة مكة المكرمة و108 في الرياض و46 في المدينة المنورة و26 في الباحة و18 في جازان و3 في تبوك و13 في عسير و5 في حائل و1 في القصيم و27 في نجران و7 في الجوف، جرّاء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز القيادة والتوجيه بمنطقة الرياض، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بلغ 14 حالة وفاة، منها حالة واحدة في منطقة الرياض، ومكة المكرمة 4 حالات، والمنطقة الشرقية 2 وعسير 1 وتبوك 1 والباحة 3 وجازان 1 وحائل 1.

وبين أن عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم بلغ 299 شخصاً، 37 في الرياض و115 في مكة المكرمة و25 في تبوك و64 في الشرقية و10 في عسير و26 في الباحة و7 في نجران و1 في حائل، لافتاً إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات، حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها 282، في حين جرى إخلاء وإيواء 88 شخصاً.

وأهاب المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم، متمنيا ً السلامة للجميع.