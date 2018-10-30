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نجلاء بدر عن تقبيلها زوجها على السجادة الحمراء: كل واحد حر

نجلاء بدر عن تقبيلها زوجها على السجادة الحمراء: كل واحد حر
القاهرة(صدى):

علقت الفنانة المصرية نجلاء بدر على الانتقادات التي تعرضت لها بعد تقبيلها لزوجها رجل الأعمال محمد عفيفي على السجادة الحمراء؛ وذلك خلال حفل ختام فعاليات الدورة الثانية لمهرجان ” الجونة ” السينمائي.

وقالت ” بدر ” : ” قبلت زوجي وليس شخصًا غريبًا، وكل واحد حر ” ، مشيرة إلى أنها لا تهتم بتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: ” لا أريد إثارة الجدل كما ردد البعض بل بالعكس، المصورون هم من طلبوا مني ذلك وقالوا لي قبلي زوجك ” .

يُذكر أن نجلاء بدر كانت قد قامت بتقبيل زوجها أمام الكاميرات أكثر من مرة، خلال التقاطهما الصور على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5811 ] نشر منذ 1 ساعة

الواحد حر لما تكوني ببيتك يااا روح ماما *
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لكن قدام الناس هذا يسمون شرمـ …تووووت … على الهواء مباشرة ** ههههههههههههههههههههه
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إذا لم تستح فاصنع ما شئت ***

[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 55 دقيقة

ايش القرف هاذي؟!

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 5 دقائق

كل واحد حر في حماره

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