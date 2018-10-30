بالفيديو.. لامبورجيني أوروس تتسارع الى 100 كم في 2.93 ثانية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت لامبورجيني عن سيارتها أوروس في الفترة السابقة لتنضم لعائلة السيارات متعددة الاستخدامات في العالم, ومنذ ظهورها واعتقد البعض أن السيارة لن يكون لها علاقة بتاريخ لامبورجيني المثير وقيمها المعروفة ، ولكن الفيديو التالي قد يثبت عكس ذلك حيث تظهر السيارة وهي تتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة وتطلق لنفسها أقصى الحدود.

وقد وصفت لامبورجيني السيارة أوروس بأنها أول سيارة متعددة استخدامات فائقة في العالم والتسارع الخاص بها يثبت ذلك, وجاءت نتيجة التسارع الخاص بالسيارة وفق أجهزة القياس VBOX من الثبات الي 100 كم في الساعة في 2.93 ثانية ولكن هذا على الطرق الممهدة وهذا يعني امكانية وصولها الي 2.8 ثانية في حلبات سباقات التسارع.

كما أظهرت الأرقام تسارع السيارة من الثبات الي 200 كم في الساعة في 7.5 ثانية والتسارع من 100 الي 210 كم في الساعة في 10.2 ثانية.