بالفيديو.. هل يهتم أعضاء ” الشورى ” لآراء الشعب؟.. الفوزان يجيب

حمود العنزي(صدى):

قال الدكتور عبدالله الفوزان إن أعضاء مجلس الشورى ينقلون لاصحاب القرار في المملكة آراء الناس وتوجهاتهم من خلال ” استفتاءات علمية تتطبق المعايير العملية في البحث العلمي ” ، نافيا أن تكون تلك التوصيات شكلية، أو أن يكون أعضاء ” الشورى ” مهتمون بآراء النخب فقط.

وأوضح عضو مجلس الشورى خلال حوار تليفزيوني أن دور عضو مجلس الشورى أن يقوم بتقديم ما يراه الناس حيال ما تريده المؤسسات المجتمعية الموجودة في المملكة، مؤكدا في الوقت نفسه: ” هناك مجهود يبذل ولا شك في ذلك، لكن لسنا راضين أبدا عن الأداء الحالي “.

وحاول الفوزان أن يعطي الدليل على عدم رضاه عن أداء ” الشورى ” في بعض الجوانب، فقال إنه تم عمل استفتاء بين أعضاء مجلس الشورى لكشف مدى معرفتهم بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وكشفت النتيجة عن وجود 68% من الأعضاء لا يعلمون عنه شيئاً.

وأضاف: ” نأمل أن نبني عملنا المستقبلي على أساس علمي “.