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” واتسآب ” تطرح خاصية الملصقات الكارتونية

” واتسآب ” تطرح خاصية الملصقات الكارتونية
وكالات(صدى):

أعلنت شركة ” واتساب ” عن إضافة خاصية إرسال ” الملصقات الكارتونية ” أثناء المحادثات، على غرار محادثات ” فيسبوك ماسنجر ” ومن المقرر تشغيل الخاصية الجديدة على أبل وأندرويد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت ” واتسآب ” قد أرسلت رسالة إلى الملايين لتحديث آخر نسخة للحصول على الميزة الجديدة .

ويسمح التحديث بتحميل ملصقات من خارج التطبيق حيث قالت الشركة: ” سواء كان كأس الشاي المبتسم أو القلب المفطور، الملصقات تساعدك على التعبير عن مشاعرك بطريقة لا تخدمك فيها الكلمات ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4945 ] نشر منذ 1 ساعة

ابداً ماهو حلو-كأس شاي مكسور وقلب مفطور-ناقصين غلب-

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