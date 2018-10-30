” واتسآب ” تطرح خاصية الملصقات الكارتونية
أعلنت شركة ” واتساب ” عن إضافة خاصية إرسال ” الملصقات الكارتونية ” أثناء المحادثات، على غرار محادثات ” فيسبوك ماسنجر ” ومن المقرر تشغيل الخاصية الجديدة على أبل وأندرويد خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكانت ” واتسآب ” قد أرسلت رسالة إلى الملايين لتحديث آخر نسخة للحصول على الميزة الجديدة .
ويسمح التحديث بتحميل ملصقات من خارج التطبيق حيث قالت الشركة: ” سواء كان كأس الشاي المبتسم أو القلب المفطور، الملصقات تساعدك على التعبير عن مشاعرك بطريقة لا تخدمك فيها الكلمات ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33707 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1240 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4945 ] نشر منذ 1 ساعة
ابداً ماهو حلو-كأس شاي مكسور وقلب مفطور-ناقصين غلب-