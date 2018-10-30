” واتسآب ” تطرح خاصية الملصقات الكارتونية

وكالات(صدى):

أعلنت شركة ” واتساب ” عن إضافة خاصية إرسال ” الملصقات الكارتونية ” أثناء المحادثات، على غرار محادثات ” فيسبوك ماسنجر ” ومن المقرر تشغيل الخاصية الجديدة على أبل وأندرويد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت ” واتسآب ” قد أرسلت رسالة إلى الملايين لتحديث آخر نسخة للحصول على الميزة الجديدة .

ويسمح التحديث بتحميل ملصقات من خارج التطبيق حيث قالت الشركة: ” سواء كان كأس الشاي المبتسم أو القلب المفطور، الملصقات تساعدك على التعبير عن مشاعرك بطريقة لا تخدمك فيها الكلمات ” .