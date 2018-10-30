فريق طبي بالهيئة الملكية بالجبيل ينجح في إنقاذ حياة طفل ابتلع قطعتين معدنيتين

الجبيل(صدى):

نجح الفريق الطبي ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل، بقيادة استشاري الجهاز الهضمي والمناظير لدى الأطفال رئيس قسم الأطفال الدكتور عبدالعزيز بن عبيد الحربي، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين و ٤ أشهر، ابتلع قطعتين معدنيتين ” ريالين ” استقرت بالمريء، وأجريت له عملية بواسطة المنظار الهضمي العلوي تكللت بالنجاح وخرج الطفل بحالة سليمة.

ونوه الدكتور الحربي، بعد العملية بأهمية الحرص على صحة وسلامة الأطفال من ابتلاع الأجسام الغريبة والخطيرة ومنها القطع المعدنية، والتي قد تؤدي إلى انسداد مجرى الجهاز التنفسي مما يتسبب بالوفاة لا سمح الله، مؤكداً على أهمية الوعي الصحي ومعرفة الطريقة الصحيحة للإسعافات الأولية عند بلع هذه الأجسام المعدنية ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى أو الاتصال بالخدمات الإسعافية ٩٩٧.