6 أطعمة تجلب الحظ والحياة السعيدة لهذه الشعوب
يعيش كثير من الناس بالتفاؤل والتشاؤم كجزء رئيسي يبنون عليه الكثير من اتجاهاتهم، وقراراتهم في الحياة، وفي هذا السياق، نرصد لكم مجموعة من المأكولات الشهيرة التي يتفاءل بها شعوب العالم كل حسب أفكاره وثقافته المتنوعة.
من بين المأكولات الشهيرة تأتي الفاكهة المستديرة ضمن أهم المأكولات التي يتفاءل بها سكان الفلبين، ويعتبرونها جالبة للحظ السعيد، ولذلك يحرص كثير من الناس هناك على تناول 13 حبة من أي نوع من الفواكه المستديرة في رأس السنة، والأمر نفسه في الولايات المتحدة، إذ يحرص عدد من الناس على تناول 12 حبة من تلك الفاكهة في رأس السنة أملا في منجه الحظ الجيد على مدار شهور السنة الـ12.
هناك أيضا السمك الكامل، الذي يعتبرمصدرا للتفاؤل في الصين، الذي يعتبر سكانها أن تناول سمكة كاملة يجعل أحداث السنة جيدة من بدايتها حتى آخر أيامها.
وفي تركيا يتفائل بعض السكان بالمأكولات ذات الألوان الزاهية، مثل الرمان، رمز الحياة والرخاء بالنسبة لهم، في حين تعتبر المعكرونة الطويلة فألا حسنا لمتناوليها في اليابان والصين أيضا، ولذلك يحرصون على طهي المعكرونة كما هي دون كسرها، إذ ترمز لهم بطول العمر.
كما تعتبر مأكولات مثل العدس والذرة أهم المأكولات التي يتفاءل بها بعض سكان إيطاليا والمجر والولايات المتحدة خاصة سكان الجنوب، إذ يرمز العدس للرزق الوفير بينما يعتبرون الذرة رمزا للحياة السعيدة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33710 ] نشر منذ 2 ساعتين
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
زين ان الخبزه مستديره والعصيده. يعين الله. نشوف لنا فيها صرفه
اما الرمان. ما اقدر اقول غير الله يخارجنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33710 ] نشر منذ 2 ساعتين
قنا لكم من زمان السعاده بيد الله سبحانه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4951 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان-الدغابيس لها دور في السعاده-والله اهلم-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4751 ] نشر منذ 2 ساعتين
آلله المحرومه اي والله صدقتي يابنت الكرام بارك الله فيك
ابيات الامام الشافعي رحمه الله رآقت لي اتمنى ان تنال إعجابك
النفسُ تبكي على الدنيا وقد علمت
أن السعادة فيها ترك ما فيها
لا دارٌ للمرءِ بعد الموت يسكُنهـا
إلا التي كانَ قبل الموتِ بانيها
فإن بناها بخير طاب مسكنُـه
وإن بناها بشر خاب بانيها
أموالنا لذوي الميراث نجمعُها
ودورنا لخراب الدهر نبنيها
أين الملوك التي كانت مسلطــنةً
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها
فكم مدائنٍ في الآفاق قـــد بنيت
أمست خرابا وأفنى الموتُ أهليها
لا تركِنَنَّ إلى الدنيا وما فيهـا
فالموت لا شك يُفنينا ويُفنيها
لكل نفس وان كانت على وجــلٍ
من المَنِيَّةِ آمـــالٌ تقويهـــا
المرء يبسطها والدهر يقبضُهــا
والنفس تنشرها والموت يطويها
إنما المكارم أخلاقٌ مطهـرةٌ
الـدين أولها والعقل ثانيها
والعلم ثالثها والحلم رابعهــــا
والجود خامسها والفضل سادسها
والبر سابعها والشكر ثامنها
والصبر تاسعها واللين باقيها
والنفس تعلم أنى لا أصادقها
ولست ارشدُ إلا حين اعصيها
واعمل لدار ٍغداً رضوانُ خازنها
والجــار احمد والرحمن ناشيها
قصورها ذهب والمسك طينتها
والزعفـران حشيشٌ نابتٌ فيها
أنهارها لبنٌ محضٌ ومن عسـل
والخمر يجري رحيقاً في مجاريها
والطيرتجري على الأغصان عاكفةً
تسبـحُ الله جهراً في مغانيها
من يشتري الدار في الفردوس يعمرها
بركعةٍ في ظــلام الليـل يحييها
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4751 ] نشر منذ 2 ساعتين
آلله يالمحرومه صدقتي والله يابنت الحلال الأجودية
حرم الله عليك ووالديك نار جهنم
ابيات الامام الشافعي رحمه الله
رأقت لي اتمنى ان تنال ع إعجابكم
النفسُ تبكي على الدنيا وقد علمت
أن السعادة فيها ترك ما فيها
لا دارٌ للمرءِ بعد الموت يسكُنهـا
إلا التي كانَ قبل الموتِ بانيها
فإن بناها بخير طاب مسكنُـه
وإن بناها بشر خاب بانيها
أموالنا لذوي الميراث نجمعُها
ودورنا لخراب الدهر نبنيها
أين الملوك التي كانت مسلطــنةً
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها
فكم مدائنٍ في الآفاق قـــد بنيت
أمست خرابا وأفنى الموتُ أهليها
لا تركِنَنَّ إلى الدنيا وما فيهـا
فالموت لا شك يُفنينا ويُفنيها
لكل نفس وان كانت على وجــلٍ
من المَنِيَّةِ آمـــالٌ تقويهـــا
المرء يبسطها والدهر يقبضُهــا
والنفس تنشرها والموت يطويها
إنما المكارم أخلاقٌ مطهـرةٌ
الـدين أولها والعقل ثانيها
والعلم ثالثها والحلم رابعهــــا
والجود خامسها والفضل سادسها
والبر سابعها والشكر ثامنها
والصبر تاسعها واللين باقيها
والنفس تعلم أنى لا أصادقها
ولست ارشدُ إلا حين اعصيها
واعمل لدار ٍغداً رضوانُ خازنها
والجــار احمد والرحمن ناشيها
قصورها ذهب والمسك طينتها
والزعفـران حشيشٌ نابتٌ فيها
أنهارها لبنٌ محضٌ ومن عسـل
والخمر يجري رحيقاً في مجاريها
والطيرتجري على الأغصان عاكفةً
تسبـحُ الله جهراً في مغانيها
من يشتري الدار في الفردوس يعمرها
بركعةٍ في ظــلام الليـل يحييها
هزيم[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اشوف ان البصل والثوم يجلبان السعاده.
ولو ينخلطون مع بعض في خلاط ويشرب الصباح على الريق ، ياسلاااام.
طعم ولا في الاحلام وريحه عطره طوال اليوم.
أخصائي[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 2 ساعتين
أهم شي الحظ☺ هو اللي يجلب السعادة😀
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4451 ] نشر منذ 1 ساعة
ياما اكلت مكرونه وكسرت من طولها😒
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33710 ] نشر منذ 1 ساعة
صحت يمينك على النقل اخي عذاب الرحيل
الله يرحم الشافعي