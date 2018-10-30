6 أطعمة تجلب الحظ والحياة السعيدة لهذه الشعوب

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعيش كثير من الناس بالتفاؤل والتشاؤم كجزء رئيسي يبنون عليه الكثير من اتجاهاتهم، وقراراتهم في الحياة، وفي هذا السياق، نرصد لكم مجموعة من المأكولات الشهيرة التي يتفاءل بها شعوب العالم كل حسب أفكاره وثقافته المتنوعة.

من بين المأكولات الشهيرة تأتي الفاكهة المستديرة ضمن أهم المأكولات التي يتفاءل بها سكان الفلبين، ويعتبرونها جالبة للحظ السعيد، ولذلك يحرص كثير من الناس هناك على تناول 13 حبة من أي نوع من الفواكه المستديرة في رأس السنة، والأمر نفسه في الولايات المتحدة، إذ يحرص عدد من الناس على تناول 12 حبة من تلك الفاكهة في رأس السنة أملا في منجه الحظ الجيد على مدار شهور السنة الـ12.

هناك أيضا السمك الكامل، الذي يعتبرمصدرا للتفاؤل في الصين، الذي يعتبر سكانها أن تناول سمكة كاملة يجعل أحداث السنة جيدة من بدايتها حتى آخر أيامها.

وفي تركيا يتفائل بعض السكان بالمأكولات ذات الألوان الزاهية، مثل الرمان، رمز الحياة والرخاء بالنسبة لهم، في حين تعتبر المعكرونة الطويلة فألا حسنا لمتناوليها في اليابان والصين أيضا، ولذلك يحرصون على طهي المعكرونة كما هي دون كسرها، إذ ترمز لهم بطول العمر.

كما تعتبر مأكولات مثل العدس والذرة أهم المأكولات التي يتفاءل بها بعض سكان إيطاليا والمجر والولايات المتحدة خاصة سكان الجنوب، إذ يرمز العدس للرزق الوفير بينما يعتبرون الذرة رمزا للحياة السعيدة.