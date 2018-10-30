مازدا CX-8 تزود بمحركين 2.5 لتر في اليابان بقوة تصل إلي 230 حصان

طوكيو(صدى):

تعتبر مازدا CX-8 من السيارات الهامة في السوق الياباني حيث تعتبر سيارة حصرية لهذا السوق الكبير ، الذي لا تتسع الطرق فيه لموديلات CX-9 ، ومع ذلك فالعديد من الدول الآسيوية استهوتها فكرة تقديم CX-5 بصف ثالث من المقاعد حتى لو كانت بمحركات غير مناسبة.

وكانت السيارة متعددة الاستخدامات قد عرفت طريقها للنور في ديسمبر 2017 بمحرك 2.2 لتر ديزل, ولكن بسبب مخاطر استخدام محركات الديزل لتراجع الطلب عليها وللحفاظ على المبيعات الكبيرة لسيارتها CX-8 ، قررت الشركة اضافة محركات Skyactiv-G سعة 2.5 لتر لقائمة محركات السيارة ويوفر المحرك 190 حصان كما في المحركات 2.2 لتر.

كما سيتوفر للسيارة نظام دفع أمامي وستأتي السيارات بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات والسعر في اليابان يبدأ من 2.9 مليون ين أو ما يوازي 26 ألف دولار. ولكن مازدا وفرت نسخ CX-8 Proactiv و L Package بمحركات سعة 2.5 لتر حقن مباشر بشاحن توربيني يزيد قوة السيارة الي 230 حصان وعزم الدوران الي 420 نيوتن متر وسيبدأ سعرها من 33.400 ألف دولار.

اما المحرك الديزل بنظام دفع رباعي فيأتي أغلي في السعر مع توفير مسافة أفضل مقابل استهلاك الوقود, كما أضافت مازدا بعض التغييرات البسيطة لتعديل السيارة وتطويرها مثل نظام G- Vectoring Control Plus والذي يستخدم المكابح لتحسين ثبات السيارة خلال المناورات الطارئة على السرعات العالية كما يعالج النظام الحركات غير المقصودة للسائق على الطرق الزلقة.