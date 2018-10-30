تدشين آلية إلكترونية لنقل فواتير المياه باسم المستأجر

علي القحطاني (صدى):

تعمل وزارة الإسكان وشركة المياه الوطنية، على تدشين آلية إلكترونية لنقل فواتير خدمة المياه باسم المستأجر بعد توقيعه عقد الإيجار عبر منصة برنامج ” إيجار ” ، بالإضافة للتعاون المشترك لتصحيح عناوين وإحداثيات الوحدات العقارية المدخلة في قاعدة بيانات البرنامج.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك من أجل تسهيل إجراءات برنامج البيع على الخارطة ” وافي ” ، والعمل المشترك لتوفير البيانات اللازمة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، وذلك في مذكرة تفاهم للتعاون المشترك تم إبرامها أمس الاثنين، بين الإسكان وشركة المياه من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في قطاعي الإسكان والمياه والخدمات البيئية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن مذكرة التفاهم جاءت بعد إطلاق قطاع توزيع المياه برنامجه التوعوي لحملة تحديث البيانات الهادفة لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع، إضافة إلى أهمية تحديث البيانات وإلزاميتها لجميع العقارات حتى لا توقف خدمات المياه لدى المستفيدين، لافتًا إلى أن تحديث العملاء لبياناتهم يساعد الشركة على تقديم أفضل الخدمات لهم، وبشكل أسرع وأدق.