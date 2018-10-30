” التعاون الإسلامي ” تعرب عن حزنها العميق إزاء الحادث المأساوي للطائرة الإندونيسية

جدة(صدى):

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن حزنها وألمها البالغين إزاء حادثة طائرة شركة الخطوط الجوية ” لاين ” التي كان على متنها 189 راكباً وسقطت في عرض البحر بعيد إقلاعها بوقت قصير من مطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وعبّر معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن صادق تعازيه لفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا فخامة جوكو ويدودو، وللشعب الإندونيسي في هذا المصاب الجلل, معرباً عن صادق تعاطفه مع أسر الضحايا وأحبائهم.