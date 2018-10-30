رئيس أرامكو يكشف: 20٪ من الموظفين الجدد بالشركة نساء

عادل الحربي (صدى):

أكد رئيس شركة أرامكو المهندس أمين حسن الناصر، أن المرأة السعودية أثبتت كفاءتها وتميزها في جميع المجالات، مؤكدا أن السركة ستضاعف دعم التطوير المهني للمرأة خلال الفترة المقبلة، وفقا لرؤية ٢٠٣٠.

وقال في كلمته أمام منتدي المرأة الخليجية بالظهران، أمس الاثنين، إن أرامكو تضع مسألة دعم طموحات المرأة في مقدمة أولوياتها لذلك وصلت نسبة التوظيف للنساء في أرامكو 20٪ من اجمالي نسبة حديثي التخرج الذين وظفتهم الشركة في السنوات الأخيرة، ضمن خطتها لمضاعفة أعداد النساء بها، مشيرا إلى أن أرامكو عينت أخيرا امرأة عضوا في مجلس إدارتها للمرة الأولى وفقا لتلك الخطط.

وأوضح أنه تم إنشاء أول مركز أعمال نسائي في الرياض بالشراكة بين أرامكو وشركات أخرى لتوفير تدريب مهنى مميز للنساء في المملكة.