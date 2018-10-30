بالفيديو.. مشهد مروع للحظة سقوط طائرة رئيس نادي ليستر سيتي

نواف السالم(صدى):

كشفت لقطات كاميرات المراقبة مشهد مروع للحظة سقوط طائرة رئيس نادي ليستر سيتي الإنجليزي، ما أدى إلى مقتله ووفاه أربعة آخرين كانوا برفقته.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي تسير بشكل طبيعي دون أي مشكلات في تمام الساعة 8:35 مساء بالتوقيت المحلي، قرب ملعب ” كينج باور ” الخاص بالنادي لتسقط فجأة دون مقدمات وتتحول لكرة من النار .

وكان الحادث قد وقع بعد حضور رئيس ليستر سيتي ، مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر وويست هام .

وأعلن النادي في بيانه: ” بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الضحايا الذي فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت ” .