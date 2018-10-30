5 آلاف جندي أمريكي على حدود المكسيك لمنع قافلة المهاجرين

واشنطن(صدى):

تعمل وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، على منع قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى من العبور بطريقة غير مشروعة إلى أراضي الولايات المتحدة، وذلك بنشر حوالي 5 آلاف جندي على حدود المكسيك، بحسب رئيس القيادة الشمالية بالجيش الأمريكي الجنرال تيرانس أوشوجنيسي.

وأكد ” أوشوجنيسي ” أنه بحلول نهاية الأسبوع سننشر أكثر من 5200 جندي على الحدود الجنوبية الغربية؛ حيث أن هذه القوة ستركز على ” تشديد الحماية ” على المعابر الحدودية والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى ما تقوم به وحدات الهندسة من بناء سياجات مؤقتة.

ومن الجدير بالذكر، أنه تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قرابة 7000 شخص انضموا إلى قافلة المهاجرين، منذ أن انطلقت من سان بيدرو سولا في هندوراس في 13 أكتوبر؛ فيما وصف مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، كيفن مكالينان الوضع على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بأنه ” أزمة أمنية وإنسانية ” .