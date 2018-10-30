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للمرة الثانية: حلم الرئاسة الأمريكية يراود هيلاري كلينتون

للمرة الثانية: حلم الرئاسة الأمريكية يراود هيلاري كلينتون
واشنطن(صدى):

بالتزامن مع كثرة ظهور السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ” هيلاري كلينتون ” في الفعاليات الدعائية للإنتخابات التشريعية ، ترددت أخبار حول رغبتها الأكيدة في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة .

وصرحت هيلاري في مقابلة أجرتها مع موقع ريكود، المتخصص في التقنيات الجمعة الماضي ونقلتها عنها ” نيويورك تايمز ” أنها تسعى بالفعل للمنصب وترى أنها جديرة به بعد أن مضت بمجلس الشيوخ 8 أعوام وتولت حقيبة السياسة الخارجية ، كما سبق لها خوض السباق الانتخابي في 2016.

وأضافت ” كلينتون : أنها تسعى لتحسين صورة الولايات المتحدة، وعلاقاتها الخارجية، وهو ما وصفته بأنه ” سيكون عملاً شاقا ” في إشارة إلى تدهورالعلاقات مع أهم الحلفاء بعد تولي دونالد ترامب للرئاسة .


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