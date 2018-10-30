التويجري مديرا للموارد البشرية في وزارة التعليم

محمد السعران(صدى):

أصدر الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم قراراً بتكليف الدكتور صالح التويجري، مديراً عاماً للإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية في وزارة التعليم. ويعد التويجري من الكوادر الإدارية المميزة.

حيث سبق أن عمل مديرا لمكتب التعليم في شمال الرياض، وفي مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام ” تطوير ” ، وعمل قبل ذلك في عدة مواقع قيادية، حيث بدأ مشرفاً تربوياً ثم مساعداً لمدير مركز الإشراف التربوي بالحرس الوطني للشؤون الإشرافية، ثم مديراً للاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم، ثم مديراً لإدارة التخطيط والتطوير، ورئيساً للقسم الفني ببرنامج تطوير المدارس، وعمل مساعداً لمدير إدارة الإشراف التربوي.