بالصور.. بعد تحطم الطائرة الإندونيسية.. قصة مضيفة تثير صدمة المتابعين

جاكرتا(صدى):

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا عن سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة ” ليون أير ” وتحطمها في البحر؛ أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة، والذي أشارت إليه صدى بعنوان ” بالصور.. تحطم طائرة ركاب إندونيسية في البحر ” .

وفي ذات السياق، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم وحزنهم مع إحدى المضيفات وتٌدعى ” Alfiani Hidayatul Solikah ” ، حيث ارتفع عدد متابعيها على ” إنستجرام ” لـ 21 ألف متابع في غضون ساعات وجيزة.

وتأثر متابعيها بيومياتها التي كانت تنشرها قبل وفاتها، حيث نشرت صورة لها في مكان عام وكتبت بالإنجليزية: ” It’s dark inside, I want save that light ” ، كما احتوى حسابها على بعض الصور العائلية.

واستوقفت إحدى الصور الأخرى أيضًا متابعيها، حيث نشرت صورة جمعتها بزميلة لها أثناء العمل في الطائرة في يوليو الماضي، وهما ترتديان لباس المضيفات، وكتبت:

” أنا لست على ما يرام، لدي أخطاء في حياتي، أنا أستمتع بكل لحظة أملكها، أبتسم في الحالة الجيدة أو السيئة ” .