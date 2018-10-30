بالصور.. بعد تحطم الطائرة الإندونيسية.. قصة مضيفة تثير صدمة المتابعين
أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا عن سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة ” ليون أير ” وتحطمها في البحر؛ أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة، والذي أشارت إليه صدى بعنوان ” بالصور.. تحطم طائرة ركاب إندونيسية في البحر ” .
وفي ذات السياق، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم وحزنهم مع إحدى المضيفات وتٌدعى ” Alfiani Hidayatul Solikah ” ، حيث ارتفع عدد متابعيها على ” إنستجرام ” لـ 21 ألف متابع في غضون ساعات وجيزة.
وتأثر متابعيها بيومياتها التي كانت تنشرها قبل وفاتها، حيث نشرت صورة لها في مكان عام وكتبت بالإنجليزية: ” It’s dark inside, I want save that light ” ، كما احتوى حسابها على بعض الصور العائلية.
واستوقفت إحدى الصور الأخرى أيضًا متابعيها، حيث نشرت صورة جمعتها بزميلة لها أثناء العمل في الطائرة في يوليو الماضي، وهما ترتديان لباس المضيفات، وكتبت:
” أنا لست على ما يرام، لدي أخطاء في حياتي، أنا أستمتع بكل لحظة أملكها، أبتسم في الحالة الجيدة أو السيئة ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4945 ] نشر منذ 3 ساعات
لكل اجل كتاب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4739 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحم الله سيدة الغناء العربي بلا منازع
ام كلثوم رحمة واسعة
عندما غنت اغنيتها الشهيرة
الأطلال هنا بعض الابيات الخرافية
عن حال اللقاء ثم الفراق
ياحبيبي كل شيء بقضاء………….. ما بأيدينا خلقنا تعساء
ربما تجمعنا أقدارنا………………… ذات يوم بعدما عز اللقاء
فإذا أنكر خل خله ………………….. وتلاقينا لقاء الغرباء
ومضى كل إلى غايته………………. لا تقل شئنا! فإن الحظ شاء
اكثروا من التسامح
فالدنيا قصيرهـ
قصيرهـ جدا جدا
إذا نزل القدر
عمي البصر
آجالنا تسير بنا ونحن لا ندري
هذة هي الدنيا فرح وترح
تضحكك لحظة ثم تبكيك تارات وتارات
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 31 دقيقة
صحيح ي عذاب الرحيل…
حال الدنيا ..ماتوا كثير بعز شبابهم ولم يهتنوا بحياتهم…وعمروا كثير بحياتهم ..والمصير واحد هو النهاية الابدية من هذه الدنيا ..سواء قصر الاجل ام طال…
اللهم احسن قدومنا اليك يالله .واختم لنا بخاتمة خير…
رااايق[ عدد التعليقات: 5811 ] نشر منذ 21 دقيقة
تعددت الأسباب ** والموت واحد **
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إنا لله وإنا إليه راجعون *
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الحمد لله على كل حال ***
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4739 ] نشر منذ 9 دقائق
سيدي الكريم اللهو البريء
اعز الله قدرك وبارك الله فيك وفي اهلك
احترامي سيدي