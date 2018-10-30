مراجعة اللوائح لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة

عادل الحربي (صدى):

كشفت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، الدكتورة تماضر الرماح، خلال مشاركتها أمس الاثنين، في منتدى GROW المعني بتمكين مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنظمه أرامكو بمدينة الظهران، أنه يتم مراجعة اللوائح والتنظيمات لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة وتراعي احتياجاتها وتكون داعمة ومحفزة لها، ومساعدتها في الاندماج بشكل أكبر في سوق العمل.

وفي السياق نفسه، أوضحت ” الرماح ” أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على مجموعة من المبادرات انطلاقًا من برنامج التحول الوطني، لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي لها، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية.

وأشارت ” الرماح ” إلى أن الوزارة تركز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، كما تُؤمن الوزارة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات في المهن القيادية والوسطى، ووفقًا للمعطيات المتوازنة.