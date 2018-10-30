إيرادات خيالية لـ ” Hunter Killer ” خلال 72 ساعة

واشنطن(صدى):

” تصدر فيلم الأكشن Hunter Killer ” إيرادات شباك التذاكر الأمريكي بقيمة 7 ملايين دولار خلال ثلاثة أيام فقط بعد جيرارد باتلر، 7 ملايين دولار في شباك التذاكر الأمريكي، عقب طرحه الجمعة الماضية بصالات السينما.

وتدور أحداثه حول قائد فريق غواصات أمريكي غير مُختبَر تابع للبحرية الأمريكية يبحر لإنقاذ الرئيس الروسي المختطف وسط معارك من قبل لواء محتا .

والفيلم من بطولة جيرارد باتلر ، جاري أولدمان، كومن، مايكل نيكفيست، شين تايلور، وكارولين جودال، إخراج دونوفان مارش .