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الشيخ عبدالله حمد الحقيل في ذمه الله

الشيخ عبدالله حمد الحقيل في ذمه الله
فيصل العنزي(صدى):

انتقل الى رحمة الله الشيخ عبدالله بن حمد الحقيل رحمه الله والد كل من خالد الحقيل ومعالي وزير الاسكان ماجد الحقيل و عبدالملك الحقيل و الدكتور مساعد الحقيل، والصلاة عليه اليوم العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام والدفن في مقبرة العودة بالدرعية.

وصحيفة ” صدى ” تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لمعالي وزير الإسكان وكافة أبناء المغفور له باذن الله وأسرته الكريمة والحقيل خاصة .
وتسال الله الرحمه والمغفرة للفقيد

​​إنا لله وإنا إليه راجعون.​


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5804 ] نشر منذ 19 دقيقة

إنا لله وإنا إليه راجعون * الله يرحمه ويغفر له **

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