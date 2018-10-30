الشيخ عبدالله حمد الحقيل في ذمه الله

فيصل العنزي(صدى):

انتقل الى رحمة الله الشيخ عبدالله بن حمد الحقيل رحمه الله والد كل من خالد الحقيل ومعالي وزير الاسكان ماجد الحقيل و عبدالملك الحقيل و الدكتور مساعد الحقيل، والصلاة عليه اليوم العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام والدفن في مقبرة العودة بالدرعية.

وصحيفة ” صدى ” تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لمعالي وزير الإسكان وكافة أبناء المغفور له باذن الله وأسرته الكريمة والحقيل خاصة .

وتسال الله الرحمه والمغفرة للفقيد

​​إنا لله وإنا إليه راجعون.​