الشيخ عبدالله حمد الحقيل في ذمه الله
انتقل الى رحمة الله الشيخ عبدالله بن حمد الحقيل رحمه الله والد كل من خالد الحقيل ومعالي وزير الاسكان ماجد الحقيل و عبدالملك الحقيل و الدكتور مساعد الحقيل، والصلاة عليه اليوم العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام والدفن في مقبرة العودة بالدرعية.
وصحيفة ” صدى ” تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لمعالي وزير الإسكان وكافة أبناء المغفور له باذن الله وأسرته الكريمة والحقيل خاصة .
وتسال الله الرحمه والمغفرة للفقيد
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رااايق[ عدد التعليقات: 5804 ] نشر منذ 19 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون * الله يرحمه ويغفر له **