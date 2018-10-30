بالصور.. كلب يتسبب في منع زوجان من قضاء شهر العسل

جاكرتا(صدى):

منع كلب زوجان من قضاء شهر عسل كانا يخططان لإقامته في إندونيسيا، إلا أنه لم يسمح لهما بدخول البلد؛ لأن كلبهما قام بقضم جزء من جواز السفر.

وبالتطرق للتفاصيل، قام الزوجان بدفع 4000 جنيه إسترليني برحلة شهر العسل إلى الجزيرة الإندونيسية الاستوائية، إلا أنهما لم يخرجا من المطار؛ وذلك بعدما تم رفض جواز السفر وتم ترحليهما على أول طائرة عودة لبلادهم.

يُذكر أن الزوجان كانا يخططان لقضاء شهر العسل في الذكرى السنوية الأولى لهما منذ أن تزوجا في العام الماضي، لكن الكلب حطم أحلامهما.