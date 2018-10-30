استثمار ما يزيد عن 800 مليار دولار أمريكي في مشاريع البناء والتشييد في المملكة

محمد السعران(صدى):

يرى منظمو The Big 5 Saudi أن تنويع مشاريع البناء في المملكة يستدعي تقديم عروض موسعة لحلول البناء، ويتم حالياً تنفيذ أكثر من 5.200 مشروع للتشييد والبناء في أكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي، وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب تقرير شبكة BNC.

وتبلغ قيمة هذه المشاريع 819 مليار دولار أمريكي، وتمثل 35٪ من إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

على الرغم من التحديات الأخيرة التي يواجهها قطاع التشييد والبناء بسبب انخفاض أسعار النفط ونقص عدد الأيدي العاملة المؤهلة، إلا أن القطاع قد سجل زيادة بنسبة 4.1٪ هذا العام في المملكة العربية السعودية. وتتوقع دراسة حديثة أجرتها BMI للأبحاث أن متوسط النمو السنوي لهذا القطاع قد بلغ 6.13٪ من عام 2018 إلى عام 2022.

وعلق روني الحداد، مدير معرض The Big 5 Saudi ، المعرض الأول للتشييد والبناء في المملكة، قائلًا: “نرى أن المستقبل القريب لقطاع الإنشاءات واعد للغاية. والدليل على ذلك إطلاق مشروع منتجع أمالا الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات في شهر سبتمبر والمدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مشروع نيوم والبحر الأحمر فيما يُعرف حالياً باسم ” ريفيرا الشرق الأوسط. ”

وأضاف الحداد: ” تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى جانب الاستثمار الكبير في مجال الإسكان وتطوير البنية التحتية التي تروج لها السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، إلى إعادة إحياء صناعة البناء والتشييد وجذب انتباه عدد متزايد من أهم الشركات في هذا المجال على مستوى العالم. ”

جدير بالذكر أن قطاع الإنشاءات الحضرية يعد المساهم الأكبر في زيادة حجم قطاع البناء والتشييد، بإجمالي 3727 مشروعاً قيد التنفيذ تقدر بقيمة 386.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن شبكة BNC. بينما يأتي قطاع المرافق في المركز الثاني من حيث عدد المشاريع الذي بلغ 733 مشروعاً بقيمة 95.6 مليار دولار أمريكي، يليهما النقل، من خلال 500 مشروع بقيمة 156.2 مليار دولار أمريكي.

أهم المشاريع العمرانية الإنشائية

وتشمل بعض مشاريع التشييد العمراني الكبرى في المملكة العربية السعودية مجمعات الملك عبد الله الأمنية (المرحلة 5) والمسجد الكبير (توسعة المسجد الحرام)، حيث بلغت قيمة كل منها 21.3 مليار دولار وتم تطويرهما من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في مكة المكرمة.

وكذلك في مكة، من المتوقع افتتاح مشروع تطوير فندق مكة ريزيدنس (المرحلة 2)، بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي، بنهاية عام 2019 بسعة 3000 غرفة من فئة الخمس نجوم، حيث تصبو رؤية 2030 إلى جذب 36 مليون حاج في العام لزيارة الأماكن المقدسة داخل البلاد.

وفي العاصمة، الرياض، من المقرر الانتهاء من تطوير مشروع الأفنيوز – بحي الملقا بحلول عام 2020، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، ويمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع. كذلك مول السعودية – النرجس للمطور العقاري مجموعة ماجد الفطيم، بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي ومن المقرر افتتاحه في عام 2022. كذلك قام الحرس الوطني السعودي ببناء 6000 فيلا في الرياض على مساحة 7 ملايين متر مربع باستثمارات بلغت 1.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتم إثراء أفق جدة بمجمع درب الحرمين الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018. كما سيؤدي مشروع مدينة جدة الجديد (المرحلة الأولى)، وهو مشروع عمراني ضخم بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، إلى تجديد منطقة الكورنيش بتشييد 12000 وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2022.

زيادة فرص الأعمال

تدفع المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم، والذي يمتد على مساحة 26.500 كيلومتر مربع في تبوك، جنبًا إلى جنب مع آلاف المشاريع قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد، إلى زيادة الطلب على حلول بناء مبتكرة في المملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت شركة dmg events المنظمة لمعرض The Big 5 Saudi أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض في دورته القادمة 15000 زائر، يتطلع جميعهم للتعرف على آلاف المنتجات اللازمة لمشاريعهم. وسيستضيف The Big 5 Saudi، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2019 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، أكثر من 400 عارض محلي ودولي في أماكن مخصصة للمنتجات المختلفة.

بخلاف خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية التقليدية والديكور والتشطيبات وأدوات التشييد وخدمات البناء، وتصميم المباني والإنشاءات الخاصة، سيقوم معرض The Big 5 Saudi في عام 2019 بإضافة أماكن لعرض جميع المعدات الثقيلة الجديدة ومعدات HVACR وتقنية المدينة الذكية ومعدات الطاقة الشمسية والتصميمات العمرانية والمعدات الخاصة بمخططات البناء.

وأضاف الحداد: ” يتطلب تنويع مشاريع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل الآن المدن الذكية إلى البنية التحتية للضيافة، من الإسكان إلى مرافق الترفيه والمتنزهات، مجموعة واسعة من حلول ومعدات البناء الجديدة. ويعكس توسيع نطاق المنتجات المعروضة في معرض The Big 5 Saudi هذه الحاجة المتزايدة، ويوفر منصة مثالية للمشترين والبائعين للتعارف والعثور على المنتجات والخدمات في بيئة مهنية رفيعة. ”

وإضافة إلى كون المعرض منصة فريدة للمتخصصين في قطاع البناء والتشييد للتعارف وتأمين عملاء مؤهلين وإبرام صفقات تجارية، سيقدم The Big 5 Saudi أكثر من 80 ورشة عمل مجانية معتمدة للتطوير المهني المستمر.

وقد استقبل معرض The Big 5 Saudi عام 2018 أكثر من 13000 زائر و280 عارض من جميع أنحاء العالم. لمعرفة المزيد عند دورة المعرض لعام 2019 (التي ستقام في الفترة من 10 إلى 13 مارس، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات).