10 فوائد للإكثار من شرب المياه

أماني الغامدي(صدى):

أكد الدكتور هاني الناظر أخصائي تغذية ، على أهمية الإكثار من شرب المياه ، وطالب بشرب أكثر من 3 لتر مياه في اليوم .

وعدد الناظر 10 فوائد لشرب المياه بكثرة يومياً ، وهي :

١- تمنع جفاف الجلد وتحافظ على نضارة البشرة وحيويتها وتمنع ظهور التجاعيد المبكرة.

٢- تحافظ على حيوية الشعر وقوته وتمنع تساقطه وجفافه وتقصفه.

٣- تحافظ على سلامة الأظافر وحيويتها وتمنع تشوهها وتقصفها.

٤- تساعد على زيادة إفراز العرق الذي يحافظ على حرارة الجسم ويخلصه من السموم والأملاح.

٥- تحافظ على سلامة الكلى وتخلص الجسم من الأملاح وتمنع تكون الحصوات بأنواعها.

٦ – تساعد على الإفراز الطبيعي للمرارة وتساعد على أداء المعدة والأمعاء لوظائفهم بصورة صحية وسليمة.

٧- تمنع الإمساك وآلام القولون.

٨- تساعد على قوة الإبصار والسمع.

٨- تنشط الدورة الدموية وتمنع تكون الجلطات.

٩- تساعد على أداء الرئتين لوظائفهما بصورة طبيعية مما يسهل التنفس وحمايتها من آثار التلوث الخارجي عليها.

١٠ – تقوي الذاكرة وتمنع النسيان وقلة التركيز.