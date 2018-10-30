10 فوائد للإكثار من شرب المياه
أكد الدكتور هاني الناظر أخصائي تغذية ، على أهمية الإكثار من شرب المياه ، وطالب بشرب أكثر من 3 لتر مياه في اليوم .
وعدد الناظر 10 فوائد لشرب المياه بكثرة يومياً ، وهي :
١- تمنع جفاف الجلد وتحافظ على نضارة البشرة وحيويتها وتمنع ظهور التجاعيد المبكرة.
٢- تحافظ على حيوية الشعر وقوته وتمنع تساقطه وجفافه وتقصفه.
٣- تحافظ على سلامة الأظافر وحيويتها وتمنع تشوهها وتقصفها.
٤- تساعد على زيادة إفراز العرق الذي يحافظ على حرارة الجسم ويخلصه من السموم والأملاح.
٥- تحافظ على سلامة الكلى وتخلص الجسم من الأملاح وتمنع تكون الحصوات بأنواعها.
٦ – تساعد على الإفراز الطبيعي للمرارة وتساعد على أداء المعدة والأمعاء لوظائفهم بصورة صحية وسليمة.
٧- تمنع الإمساك وآلام القولون.
٨- تساعد على قوة الإبصار والسمع.
٨- تنشط الدورة الدموية وتمنع تكون الجلطات.
٩- تساعد على أداء الرئتين لوظائفهما بصورة طبيعية مما يسهل التنفس وحمايتها من آثار التلوث الخارجي عليها.
١٠ – تقوي الذاكرة وتمنع النسيان وقلة التركيز.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
( وجعلنا من الماء كل شيء حي )
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 57 دقيقة
* جزاك الله خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يادكتور هاني الناظر *
qlq[ عدد التعليقات: 4176 ] نشر منذ 10 دقائق
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التصريف مشكلة