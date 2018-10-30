الأرصاد تصدر تنبيها بهطول أمطار على الخرمة وتربة ورنية

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل محافظات الخرمة وتربة ورنية والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الساعة الخامسة مساء ً.

من جهتها دعت إدارات الدفاع المدني بمحافظات تربة والخرمة ورنية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.