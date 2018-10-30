أسعار خام برنت تنخفض مع زيادة الإمدادات وتراجع أسواق الأسهم

وكالات(صدى):

انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليوم متأثرة باستمرار ضعف أسواق الأسهم العالمية.

وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، كانت عقود برنت الآجلة لأقرب استحقاق عند 77.18 دولار للبرميل، بانخفاض 16 سنتا، أو ما يعادل 0.2 %، مقارنة مع التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا عن التسوية السابقة إلى 67.19 دولار للبرميل، ليتقلص فارق السعر بين خامي القياس الرئيسيين إلى أقل من عشرة دولارات للبرميل.