سفير تونس يشكر السديم الماسي لتكريمه في المعرض السعودي الدولي

محمد السعران(صدى):

رفع سعادة سفير جمهورية تونس الاستاذ لطفي القايد شكره وامتنانه الي السديم الماسي الجهة المنظمة للمعرض السعودي الدولي الاول لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها (سعودي موبايل شو) علي تكريمه في حفل إفتتاح المعرض الاثنين ١٨ صفر ١٤٤٠ هجريه الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨م والذي أقيم بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات. وقال سعادة السفير القايد بهذه المناسبة:” أشكر القائمين علي هذا المعرض التقني السعودي الدولي الاول لتقنية الجوالات و ملحقاتها، و أخص بالشكر كل من:

-سعادة المدير التنفيذي للسديم الماسي المهندس سعد القحطاني

-ولكل اللجان العلمية والتنظيمية والاعلامية.

-وأشكر زملائي السفراء الذين شرفوا حفل الافتتاح بطلتهم البهيه.

-و أشكر الجمهور النبيل الذي شرف الحفل.

متمنيا للمعرض السعودي الدولي الاول لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها (سعودي موبايل شو) النجاح والتقدم في أيامه المتبقية.