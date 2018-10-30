تفاصيل ما حدث للفتاتين السعوديتين قبل 6 أشهر من العثور على جثتيهما

واشنطن(صدى):

تكشفت تفاصيل جديدة بخصوص الفتاتين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما مؤخرًا في نهر ” هدسون ” بنيويورك.

وأوضحت مصادر أنه تم إبعاد الفتاتين عن ذويهما بعد أن حكمت محكمة أمريكية بذلك ، لخوفهما من والديهما اللذين قررا علاجهما في أحد المستشفيات.

وتسلمت السلطات الأمريكية الفتاتين قبل نحو 6 أشهر من العثور على جثتيهما في النهر، وكانت ترفض السماح لوالديهما بمعرفة مكانهما أو التواصل معهما، وفي أغسطس الماضي ،أعلنت سلطات مدينة فيرفاكس في فرجينيا اختفاء البنتين وطلبت ممن يملك معلومات عن مكان وجودهما الإبلاغ عنه، بحسب مكة.

وكان والدهما الذي يعمل في جدة، قد قرر إرسال كل أبنائه لأمريكا مع والدتهم بعد أن حصلت ابنته الكبرى وابنه على فرصة الابتعاث، ويتردد عليهم خلال الإجازات، والفتاتان موجودتان في أمريكا منذ عامين ونصف مع والدتهما و3 أشقاء ذكور في ولاية فريجينا.

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