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قريبًا.. السماح للخصوم بالترافع أمام ” الاستئناف ” في قضايا معينة

قريبًا.. السماح للخصوم بالترافع أمام ” الاستئناف ” في قضايا معينة
علي القحطاني(صدى):

تستعد دوائر الاستئناف في محاكم المملكة، للبدء في السماح للخصوم بالحضور والمرافعة أمامها اعتبارا من 28 ربيع الأول القادم.

ويشمل هذا القرار 5 أنواع من القضايا وهي: القصاص، والقتل، والرجم، والقطع، وجرائم الإرهاب وتمويله.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ، قد عمم على المحاكم سريان القرار على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذ القرار.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4923 ] نشر منذ 21 دقيقة

نعم اجراء سليم ليجد الخصم الفرصه الثانيه للدفاع والترافع امام الاستئناف -لعل وعسى-

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