قريبًا.. السماح للخصوم بالترافع أمام ” الاستئناف ” في قضايا معينة
تستعد دوائر الاستئناف في محاكم المملكة، للبدء في السماح للخصوم بالحضور والمرافعة أمامها اعتبارا من 28 ربيع الأول القادم.
ويشمل هذا القرار 5 أنواع من القضايا وهي: القصاص، والقتل، والرجم، والقطع، وجرائم الإرهاب وتمويله.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ، قد عمم على المحاكم سريان القرار على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذ القرار.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4923 ] نشر منذ 21 دقيقة
نعم اجراء سليم ليجد الخصم الفرصه الثانيه للدفاع والترافع امام الاستئناف -لعل وعسى-