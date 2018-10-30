قريبًا.. السماح للخصوم بالترافع أمام ” الاستئناف ” في قضايا معينة

علي القحطاني(صدى):

تستعد دوائر الاستئناف في محاكم المملكة، للبدء في السماح للخصوم بالحضور والمرافعة أمامها اعتبارا من 28 ربيع الأول القادم.

ويشمل هذا القرار 5 أنواع من القضايا وهي: القصاص، والقتل، والرجم، والقطع، وجرائم الإرهاب وتمويله.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ، قد عمم على المحاكم سريان القرار على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذ القرار.