حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.