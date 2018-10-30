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بالصور.. لحظة خضوع قطة عمياء لولادة قيصرية بالمدينة المنورة

بالصور.. لحظة خضوع قطة عمياء لولادة قيصرية بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

وثقت مجموعة من الصورة لحظة خضوع قطة مصابة بالعمى، لعملية ولادة قيصرية بإحدى عيادات الحيوانات الأليفة بالمدينة المنورة.

وبينت الصور مراحل العملية التي انتهت بولادة 4 أجنة ،وتم إنقاذ القطة الأم بنجاح.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3510 ] نشر منذ 50 دقيقة

ياقلبي عليهم و يجزاهم كل خير

[ عدد التعليقات: 11036 ] نشر منذ 46 دقيقة

هههههههه😊الحمدلله على السلامه❤ويتربون بعزك ياامهم😁😂

[ عدد التعليقات: 4448 ] نشر منذ 45 دقيقة

سبحان الله وش يعرفهم انها تحتاج قيصري !!!
يا حياتي بس السدحه حكايه ههههههههههه يتربون بعزك

[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 30 دقيقة

هههههههههههه…
صدق السدحة حكاية
هذي سدحة الاوبريشون…. هههههههههههه..

[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 14 دقيقة

اللي ولدها اخطأ في التوقيت كان باقي عليها و فقدت عيالها لكن الحمد لله على سلامة الأم و معوضة خير

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