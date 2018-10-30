بالصور.. لحظة خضوع قطة عمياء لولادة قيصرية بالمدينة المنورة
وثقت مجموعة من الصورة لحظة خضوع قطة مصابة بالعمى، لعملية ولادة قيصرية بإحدى عيادات الحيوانات الأليفة بالمدينة المنورة.
وبينت الصور مراحل العملية التي انتهت بولادة 4 أجنة ،وتم إنقاذ القطة الأم بنجاح.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3510 ] نشر منذ 50 دقيقة
ياقلبي عليهم و يجزاهم كل خير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11036 ] نشر منذ 46 دقيقة
هههههههه😊الحمدلله على السلامه❤ويتربون بعزك ياامهم😁😂
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4448 ] نشر منذ 45 دقيقة
سبحان الله وش يعرفهم انها تحتاج قيصري !!!
يا حياتي بس السدحه حكايه ههههههههههه يتربون بعزك
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 30 دقيقة
هههههههههههه…
صدق السدحة حكاية
هذي سدحة الاوبريشون…. هههههههههههه..
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 14 دقيقة
اللي ولدها اخطأ في التوقيت كان باقي عليها و فقدت عيالها لكن الحمد لله على سلامة الأم و معوضة خير