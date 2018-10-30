خصم من راتبه فقتله بـ ” ساطور “

أبوظبي(صدى):

اعترف شاب آسيوي بقتل صاحب العمل بـ ” ساطور ” ، في الإمارات، نتيجة خلاف نشب بينهما بعد تقليص راتبه من 1500 إلى 1000 درهم.

وكان بلاغا قد ورد للشرطة، يفيد بتعرض صاحب ورشة لاعتداء باستخدام ساطور، أسفر عن وفاته، وأفادت التحقيقات بأن المتهم سرق هاتفين وحاسباً آلياً محمولاً، وتوجه في اليوم الثاني إلى عمله، وبمواجهته بالمقطع المصور الذي سجلته كاميرات المراقبة، اعترف بارتكاب الجريمة.

وفي المحكمة، قال دفاع المتهم أن موكله تعرض لاستفزاز نتج عنه ارتكاب الجريمة، تمثل في محاولة المجني عليه الاعتداء جنسياً ، حيث عرض صاحب العمل عليه ممارسة الرذيلة معه مقابل حصوله على بقية الراتب.

وسلم هيئة المحكمة مذكرة مطالباً فيها بالحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، واحتياطياً استخدام الرأفة والرحمة.