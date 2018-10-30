العثور على جثة لاعب ساو باولو مقطوعة الرأس

ماجد محمد(صدى):

في واقعة مأساوية، أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، أمس الاثنين،عن مقتل لاعبه ” دانييل كوريا ” .

وعثر على جثة اللاعب ذو الـ 24 عاما، مقطعة إلى أجزاء في إحدى الغابات بالبرازيل.

وكتب نادي ساو باولو عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” : ” يعرب ساو باولو عن أسفه الشديد لوفاة لاعب الوسط دانييل كوريا، الذي دافع عن النادي في عامي (2015 و 2016)، وعثر عليه ميتا في ساو خوسيه دوس بينيايس، منطقة كوريتيبا، في نهاية الأسبوع الماضي. ويقدم التعازي لأسرة وأصدقاء اللاعب ” .

ولم يعرف حتى الآن سبب مقتل اللاعب أو المتسبب في الجريمة.