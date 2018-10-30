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العثور على جثة لاعب ساو باولو مقطوعة الرأس

العثور على جثة لاعب ساو باولو مقطوعة الرأس
ماجد محمد(صدى):

في واقعة مأساوية، أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، أمس الاثنين،عن مقتل لاعبه ” دانييل كوريا ” .

وعثر على جثة اللاعب ذو الـ 24 عاما، مقطعة إلى أجزاء في إحدى الغابات بالبرازيل.

وكتب نادي ساو باولو عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” : ” يعرب ساو باولو عن أسفه الشديد لوفاة لاعب الوسط دانييل كوريا، الذي دافع عن النادي في عامي (2015 و 2016)، وعثر عليه ميتا في ساو خوسيه دوس بينيايس، منطقة كوريتيبا، في نهاية الأسبوع الماضي. ويقدم التعازي لأسرة وأصدقاء اللاعب ” .

ولم يعرف حتى الآن سبب مقتل اللاعب أو المتسبب في الجريمة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20695 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي

[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 35 دقيقة

هههههههههههه.؟..
وبعدين معك يذا القرني..
خلاص الرجال راح ان لقوا راسه وان مالقوه…
الرجال من صيد امس..
هههههههههههه..

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