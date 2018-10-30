الإدارية قالت لهما ” بلا دلع ” .. شقيق إحدى ضحيتي ” نافذة جامعة بيشة ” يروي تفاصيل الواقعة

أبها(صدى):

على خلفية سقوط نافذة زجاجية على طالبتين بكلية البنات الأدبية بجامعة بيشة، أوضح شقيق إحداهما تفاصيل الواقعة.

وأوضح شقيق الطالبة أن إحدى الإداريات كانت بالقرب من الطالبتين لحظة الحادثة وطلبت منهما النهوض والتوجه إلى القاعة قائلة : ” بلاش دلع ما فيكم إلا العافية ” ، مشيرًا إلى أنه لم يتول أحدًا إسعاف شقيقته أو إبلاغ الهلال الأحمر، بحسب وسائل محلية.

فيما أوضح المتحدث باسم الصحة إصابة الطالبة الأولى بضربة في فروة الرأس ،والأخرى أصيبت بجرح قطعي فوق الحاجب الأيسر وتم تنظيفه وخياطته.

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