الإدارية قالت لهما ” بلا دلع ” .. شقيق إحدى ضحيتي ” نافذة جامعة بيشة ” يروي تفاصيل الواقعة
على خلفية سقوط نافذة زجاجية على طالبتين بكلية البنات الأدبية بجامعة بيشة، أوضح شقيق إحداهما تفاصيل الواقعة.
وأوضح شقيق الطالبة أن إحدى الإداريات كانت بالقرب من الطالبتين لحظة الحادثة وطلبت منهما النهوض والتوجه إلى القاعة قائلة : ” بلاش دلع ما فيكم إلا العافية ” ، مشيرًا إلى أنه لم يتول أحدًا إسعاف شقيقته أو إبلاغ الهلال الأحمر، بحسب وسائل محلية.
فيما أوضح المتحدث باسم الصحة إصابة الطالبة الأولى بضربة في فروة الرأس ،والأخرى أصيبت بجرح قطعي فوق الحاجب الأيسر وتم تنظيفه وخياطته.
إقرأ أيضًا:
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37306 ] نشر منذ 3 ساعات
كلمة(بلا دلع مافيك الا العافية)
هذي عادة فينا من زمان
حتى أشوف العيال لازارو أحد في المستشفى
المريض توه طالع من حادث
مربط بشاش ومكسر ومدقدق وياالله يتكلم
ورجل معلقه ويدين مطعجه
وظهره مكسور
ويقولون مافيك الا العافية😂
يعني لازم الواحد يموت 😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20695 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه