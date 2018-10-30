” أرجوحة ” تنهي حياة طالب.. وأسرته: ” ابننا كان شقي “

القاهرة(صدى):

لقي طالب مصري، مصرعه أثناء اللعب على ” أرجوحة ” بمدرسته، حيث سقطت عليه واصطدم رأسه بـ ” عمود ” .

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم في مصر، أنه تواصل مع أسرة الطالب، مؤكدين أن ابنهم قد توفي نتيجة لعبه على ” المرجيحة ” ، واصطدمت رأسه بـ ” العمود ” الخاص بها، مما أدى إلى وفاته، مشيرًا إلى أن أسرة الطالب أكدوا له أن ابنهم يتميز بالشقاوة قائلين له: ” هذا قضاء وقدر ” .

وتمت إحالة جميع المسؤولين بالمدرسة للتحقيق، خاصة أن الأرجوحات التي توجد لديهم حديدية، وذلك مخالف لقواعد وقوانين الوزارة.