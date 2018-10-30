بالصور.. أب يبيع طفلته ليتبنى ” ذكر “

بكين(صدى):

على مايبدو أن ظاهرة تفضيل المواليد الذكور على الإناث لم تقتصر على بعض العرب فقط، ففي واقعة غريبة أقدم رجل صيني على بيع ابنته التي لم تبلغ من عمرها سوى 10 أيام، ليتبنى طفلا آخر ” ذكر ” بالأموال التي سوف يحصل عليها.

وأوضح الأب أنه شعر باليأس بعد انجاب زوجته فتاة للمرة الثانية، فقرر بيع ابنته مقابل 4500 جنيه إسترليني.

وعند دخول جدة الطفلة للمنزل ولم تجدها استجوبت زوج ابنتها الذي حاول الهروب من الإجابة عليها فأبلغت السلطات، وبعد استجوابه اعترف بإنه باع ابنته لزوجين لم ينجبا، لأنه كان يريد مولودا ذكرًا، كما أنه كان يعاني من قلة المال.

وعثرت الشرطة على الطفلة مع الزوجين وهي الآن تحت رعاية أمها وجدتها.