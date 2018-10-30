المجلس الوطني الفلسطيني يعلق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بفلسطين

القدس(صدى):

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، أمس الأثنين، تعليق الاعتراف بإسرائيل كدولة، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المجلس أن ذلك القرار يأتي نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

كما قرر المجلس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.