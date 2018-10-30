في الطائف.. مواطن يلقن ذئبًا درسًا لن ينساه بعد مهاجمة أغنامه

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قرر مواطن إطلاق سراح ذئبًا بعد احتجازه لمدة يوم، بالطائف، رغم مهاجمته لأغنامه أكثر من مرة.

وكان المواطن قد نصب فخًا للذئب بجوار حظيرة أغنامه، وأقام له قفصًا وبه إحدى أغنامه، وعند مجئ الذئب كعادته، كان القفص له بالمرصاد ،حيث أُغلق الباب أوتوماتيكيًا واحتجزه بالداخل.

وبعد مرور يوم على احتجاز الذئب، أطلق المواطن سراحه ،بعد أن لقنه درسًا لن ينساه، راجيًا منه ألا يعود ثانية.