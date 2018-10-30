في الطائف.. مواطن يلقن ذئبًا درسًا لن ينساه بعد مهاجمة أغنامه
قرر مواطن إطلاق سراح ذئبًا بعد احتجازه لمدة يوم، بالطائف، رغم مهاجمته لأغنامه أكثر من مرة.
وكان المواطن قد نصب فخًا للذئب بجوار حظيرة أغنامه، وأقام له قفصًا وبه إحدى أغنامه، وعند مجئ الذئب كعادته، كان القفص له بالمرصاد ،حيث أُغلق الباب أوتوماتيكيًا واحتجزه بالداخل.
وبعد مرور يوم على احتجاز الذئب، أطلق المواطن سراحه ،بعد أن لقنه درسًا لن ينساه، راجيًا منه ألا يعود ثانية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57232 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه ,,
,, ماسويت شي ..
,, يوم مايعدي عليك راح يعدي على ابن عمك وجارك ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37298 ] نشر منذ 1 ساعة
جد واحد من العيال نفس الشي
كان عنده ثعلب مبهذله
أكل الدجاج🐔🐔🐔😋
ف سوى له كمين وصاده
يوم شاف الثعلب مافي مفر سوى نفسه ميت
وبدى يطلق الريحه العفنه
كنه ميت من زمان😂😂
جاء الرجال الله يرحمه وداس على فمه
كسر أسنانه🤣
والثعلب ماتحرك من مكانه وهو يفرك لحيه برجوله
والقطه مع ذيله ورماه
فأنقلب الثعلب وطاح على رجوله واقف وشرد
وأسنانه كلها طاحت
فيقوله الشايب👴
له دور لك عصيدة
معد في دجاج بعداليوم😂😂