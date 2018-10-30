” أمن الطرق ” تحذر مستخدمي 3 طرق نتيجة سقوط الأمطار

علي القحطاني(صدى):

أطلق الحساب الرسمي لـ ” قوات أمن الطرق ” ، اليوم الإثنين، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت تحذيرات للمستخدمي بعض الطرق بضرورة توخي الحذر والحيطة ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت ” أمن الطرق ” ، في تغريدتها الأتي: ” تنبيه لمستخدمي الطرق التالية: ” طريق الرياض – الطائف، طريق الطائف- الباحة، طريق رنية- الخرمة ” ، يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان ” .