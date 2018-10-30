فتح باب التسجيل للحصول على دبلوم قائد قطار

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الخطوط الحديدية، بالتعاون مع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، باب التسجيل لشباب الوطن للحصول على دبلوم قائد قطار أو دبلوم مشرف قطار المنتهي بالتوظيف.

وأوضحت أن متطلبات القبول للتدريب في معهد سرب: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية- رجال، أن يكون المتقدم خريج ثانوية عامة بنسبة لا تقل عن 80%. (التقديم فقط لخريجي الثانوية العامة/ تخصص علمي)، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة لا تقل عن 70%.

كما تضمنت الشروط : أن يكون عمر المتقدم بين 18 و22 عامًا، أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية، استكمال متطلبات القبول النظامية، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا.

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