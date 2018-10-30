بالصور.. ” أمانة عسير ” تباشر 49 بلاغ لتجمعات مياه وانهيارات جزئية

أبها(صدى):

أكدت أمانة منطقة عسير، اليوم الإثنين، على تلقي إدارة الطوارئ 49 بلاغ حتي الساعات الأخيرة، أغلبها في مواقع لتجمع محدود للمياه في عدة مناطق منها كوبري حي الموظفين، وأحياء من ” أبها ” كأحياء ” المروج، المنسك، البديع، درة المنسك، الصناعية، العرين، البصرة، اليمانية، الضباب، الوصايف، مخطط المنح، وحي المروج ” ، وذلك بسبب انسداد عبارة تصريف من أحد المواطنين جراء مخلفات بناء وهدم وتم معالجتها.

‏وأوضحت ” الأمانة ” ، أن البلاغات تضمنت ” تجمع مياه، حالة احتجاز، 3 انهيارات جزئية، في المروج وشارع الأربعين، حي المحالة ” كذلك 3 بلاغات لتعطل أعمدة إنارة.

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وأكدت ” الأمانة ” ، على أنه تم إتخاذ كافة الأعمال بمتابعة ميدانية، وأنه تم معالجة أغلب هذه البلاغات وتحرير مواقع تجمع المياه، ويجري معالجة البقية، وذلك بتشغيل 12 مضخة شفط مياه.