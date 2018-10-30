بالصور.. ” أمانة عسير ” تباشر 49 بلاغ لتجمعات مياه وانهيارات جزئية
أكدت أمانة منطقة عسير، اليوم الإثنين، على تلقي إدارة الطوارئ 49 بلاغ حتي الساعات الأخيرة، أغلبها في مواقع لتجمع محدود للمياه في عدة مناطق منها كوبري حي الموظفين، وأحياء من ” أبها ” كأحياء ” المروج، المنسك، البديع، درة المنسك، الصناعية، العرين، البصرة، اليمانية، الضباب، الوصايف، مخطط المنح، وحي المروج ” ، وذلك بسبب انسداد عبارة تصريف من أحد المواطنين جراء مخلفات بناء وهدم وتم معالجتها.
وأوضحت ” الأمانة ” ، أن البلاغات تضمنت ” تجمع مياه، حالة احتجاز، 3 انهيارات جزئية، في المروج وشارع الأربعين، حي المحالة ” كذلك 3 بلاغات لتعطل أعمدة إنارة.
وأكدت ” الأمانة ” ، على أنه تم إتخاذ كافة الأعمال بمتابعة ميدانية، وأنه تم معالجة أغلب هذه البلاغات وتحرير مواقع تجمع المياه، ويجري معالجة البقية، وذلك بتشغيل 12 مضخة شفط مياه.
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